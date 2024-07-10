Посли ЄС різко розкритикували Орбана за поїздки до Росії та Китаю з "мирною місією", - ЗМІ

Посли країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі у середу, 10 липня, гостро критикували прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за поїздки до Росії та Китаю з "мирною місією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press .

Як повідомили виданню дипломатичні джерела, зустріч послів Євросоюзу тривала дві години. На ній учасники дали зрозуміти представнику Угорщини, що не довіряють поясненням Будапешта і вважають дії Орбана порушенням правил.

Зазначається, що лише одна делегація, Словаччини, ухилилася від виступу, тоді як решта послів втрутилися, щоб висловити свій гнів у зв’язку з серією поїздок, які відбулися з початку головування Угорщини у ЄС 1 липня.

За інформацією джерел, зустріч не завершилася прийняттям рішень і посли ЄС не обговорювали конкретних заходів у відповідь, хоча кілька країн окремо вивчають бойкот неформальних зустрічей на рівні міністрів, які Угорщина запланувала на своїй території протягом семестру.

Своєю чергою представник Угорщини заявив, що Орбан дуже чітко дав зрозуміти під час свого турне, що він подорожував лише як прем’єр Угорщини, а не від імені ЄС, і що "він зробив це в інтересах оцінки можливостей можливого припинення вогню".