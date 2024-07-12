"Не имеет мандата на такие переговоры": Мелони высказалась о "мирных встречах" Орбана

"Если бы это были инициативы, которые могли бы принести какой-то проблеск миру и дипломатии, я бы не видела в этом ничего плохого, я бы приветствовала их", - сказала Мэлони, отметив, что мандата на "мирные поездки" у Орбана не было.

Она также напомнила о ракетном ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

"Проблема в том, что когда вы даете этот сигнал, а на следующий день бомбят больницу ("Охматдет" в Киеве - ред.), мне кажется, что это, к сожалению, свидетельствует об отсутствии готовности к диалогу со стороны путинской России", - подчеркнула премьер Италии.

Мелони добавила, что поддержит диалог, если увидит готовность к нему со стороны РФ, "но я думаю, что ответ был достаточно четким".