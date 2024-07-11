Лідери країн ЄС готують спільну відповідь на візит Орбана до Росії, - FT

Лідери країн Європейського Союзу готують спільну відповідь на вільну дипломатію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, намагаючись провести червону риску під його неоднозначним візитом до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами людей, обізнаних про перебіг обговорення, вчора в кулуарах саміту лідерів країн НАТО у Вашингтоні неформальні групи лідерів ЄС обговорювали ідеї, включно зі спільним листом до Орбана, в якому вони чітко висловлювали своє обурення і вимагали припинити його несанкціоновані зовнішньополітичні вилазки.

"Досить. Зараз багато роздратування й обговорень того, як відповісти", - сказав один зі співрозмовників.

Другий співрозмовник сказав, що ще одна пропозиція - це скликати спеціальну зустріч міністрів у справах ЄС, присвячену виключно розгляду проступків Угорщини.

Більшість також підтримала юридичну оцінку, згідно з якою Орбан "поставив під загрозу" спільні цілі ЄС і порушив правила зовнішньополітичної "солідарності".