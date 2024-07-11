Лідери країн ЄС готують спільну відповідь на візит Орбана до Росії, - FT
Лідери країн Європейського Союзу готують спільну відповідь на вільну дипломатію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, намагаючись провести червону риску під його неоднозначним візитом до російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За словами людей, обізнаних про перебіг обговорення, вчора в кулуарах саміту лідерів країн НАТО у Вашингтоні неформальні групи лідерів ЄС обговорювали ідеї, включно зі спільним листом до Орбана, в якому вони чітко висловлювали своє обурення і вимагали припинити його несанкціоновані зовнішньополітичні вилазки.
"Досить. Зараз багато роздратування й обговорень того, як відповісти", - сказав один зі співрозмовників.
Другий співрозмовник сказав, що ще одна пропозиція - це скликати спеціальну зустріч міністрів у справах ЄС, присвячену виключно розгляду проступків Угорщини.
Більшість також підтримала юридичну оцінку, згідно з якою Орбан "поставив під загрозу" спільні цілі ЄС і порушив правила зовнішньополітичної "солідарності".
Візит Орбана до України та Росії.
Орбан приїхав до Києва 2 липня та провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Він висловив пропозицію про зупинення вогню з боку України перед початком мирних переговорів із РФ.
5 липня Орбан вже прибув до Москви та провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас у ЄС заявили, що не давали дозволу главі уряду Угорщини на відвідування Росії.
На додачу до цього, глава угорського уряду також вирушив до Китаю зі своєю "мирною місією" 8 липня.
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