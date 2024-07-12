"Не має мандату на такі переговори": Мелоні висловилася про "мирні зустрічі" Орбана
У прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не було мандату ЄС на поїздки до Росії та Китаю з "мирною ініціативою", яка не мала жодного успіху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні журналістам у кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні.
"Якби це були ініціативи, які могли б принести якийсь проблиск миру і дипломатії, я б не бачила в цьому нічого поганого, я б привітала їх", - сказала Мелоні, зазначивши, що мандату на "мирні поїздки" в Орбана не було.
Вона також нагадала про ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.
"Проблема в тому, що коли ви даєте цей сигнал, а наступного дня бомбардують лікарню ("Охматдит" у Києві - ред.), мені здається, що це, на жаль, свідчить про відсутність готовності до діалогу з боку путінської Росії", - наголосила прем'єр Італії.
Мелоні додала, що підтримає діалог, якщо побачить готовність до нього з боку РФ, "але я думаю, що відповідь була досить чіткою".
"Мирні поїздки" Орбана
Нагадаємо, 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, якому запропонував припинити вогонь перед початком мирних переговорів з РФ.
А вже 5 липня Орбан приїхав до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому у ЄС заявили, що не надавали мандату угорському прем'єру на поїздку до Росії.
Окрім того, 8 липня глава угорського уряду також відвідав Китай зі своєю "мирною місією".
Після цього посли країн-членів ЄС на зустрічі в Брюсселі у середу, 10 липня, гостро критикували прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за поїздки до Росії та Китаю з "мирною місією".
Також вчора ЗМІ повідомляли, що лідери країн ЄС готують спільну відповідь на візит Орбана до Росі.
Окрім того, у Європарламенті закликають припинити головування Угорщини в Раді ЄС.
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