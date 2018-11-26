Личный состав СБУ переведено в полную боевую готовность

Иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)

СБУ посилело контрразведывательные меры против провокаций спецслужб РФ

Через ситуацию в Азовском море Служба безопасности Украины (СБУ) перевела личный состав в полную боевую готовность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ сообщают, что из-за акта агрессии РФ в Керченском проливе следователями были начаты следственные действия.

"По факту агрессивных действий Российской Федерации в Керченском проливе следователями Службы безопасности Украины и военной прокуратуры осуществляются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 437 Уголовного кодекса Украины "Планирование, подготовка, розвязывание и ведение агрессивной войны", зарегистрированного Прокуратурой Южного региона", - сообщили в СБУ.

Также сообщается, что личный состав Службы безопасности был переведен в полную боевую готовность.

"Усиленно контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны", - заявили в СБУ.

Напомним, прокуратуры Южного региона и зоны ООС подняты по тревоге. Генпрокурор Украины Луценко заявил, что осуществленный пограничным кораблем РФ таран рейдового буксира “Яны Капу” и захват катеров ВМС Украины подпадает под признаки акта агрессии согласно статье 3 Резолюции Генассамблеи ООН: акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства