У НБУ заявили, що можливе рішення про воєнний стан ніяк не вплине на роботу банків

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Банківські відділення та офіси будуть працювати у звичайному режимі, зазначив Смолій

Можливе прийняття рішення про введення воєнного стану у зв'язку з агресією Російської Федерації в Керченській протоці ніяк не вплине на роботу банківської системи України. Про це заявив глава Національного банку України Яків Смолій, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, рішення, які будуть прийняті, ніяким чином не вплинуть на роботу банківської системи.

"Банківські відділення та офіси будуть працювати у звичайному режимі, і рішення не вплинуть на роботу банків", - сказав Смолій.

25 листопада Російська Федерація атакувала українські кораблі в Азовському морі. В результаті дій РФ були захоплені три українські судна, поранено 6 українських моряків.

Зазначимо, сьогодні відбудеться засідання Ради безпеки ООН по ситуації в Азовському морі.

Нагадаємо, особовий склад СБУ переведений в повну бойову готовність. В СБУ повідомили, що посилено контррозвідувальні заходи для недопущення на території України інших провокацій спецслужб РФ та дестабілізації ситуації всередині країни.

Також у Міністерстві оборони України заявили, що Збройні сили України були приведені в повну бойову готовність.

Крім того, поліція переходить на посилений варіант несення служби. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дав доручення Державній прикордонній службі, Національній гвардії України, ДСНС і Нацполіції перейти на посилений варіант несення служби.