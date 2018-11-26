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Полиция переходит на усиленный вариант несения службы

Новости » Общество    26.11.2018 - 04:20
Полиция переходит на усиленный вариант несения службы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такое решение было принято на основании положения МВД

Глава МВД (Министерства внутренних дел) Арсен Аваков сообщил, что в связи с рекомендацией президента Украины ввести военное положение все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу МВД.

Аваков обратился с просьбой сосредоточиться на противодействии внешнему врагу и не втягиваться во внутреннее противостояние.

"Я обращаюсь к патриотам Украины - сосредоточиться на противодействии внешнему врагу и не втягиваться во внутреннее противостояние", - заявил глава МВД.

Также он дал поручение Государственной пограничной службе, Национальной гвардии Украины, ГСЧС и Нацполиции перейти на усиленный вариант несения службы.

Сообщается, что это решение было принято на основании положения МВД Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за действий РФ президент Украины Петр Порошенко провел заседание военного кабинета, на котором заслушали главу Генштаба ВСУ и министра обороны Украины. По результатам заседания военного кабинета было принято решение о проведении заседания СНБО для принятия решения об объявлении правового режима военного положения.

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