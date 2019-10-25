НБУ за три недели изъял почти 10 млн монет мелких номиналов

Фото: монеты 1,2 и 5 копеек (пресс-служба НБУ)

Изъятие монет из оборота началось с 1 октября 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября 2019 года изъял из обращения почти 10 млн монет номиналом по 1, 2 и 5 копеек из общего количества 5,6 млрд штук. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе НБУ.

Как отмечается в ответе пресс-службы на запрос агентства, "за период с 01.10.2019 по 23.10.2019 включительно из оборота изъято почти 10 млн штук монет номиналом 1, 2, 5 копеек".

В то же время, по данным НБУ, по состоянию на 1 октября в наличном обращении находилось 5,62 млрд мелких монет, из которых номиналом 1 копейка - 2,347 млрд штук, 2 копейки - 1,396 млрд штук, 5 копеек - 1,876 млрд штук.

Таким образом, из наличного обращения пока изъято около 0,2% монет мелких номиналов.

В то же время в НБУ ранее заявляли, что одной из причин изъятия монет мелких номиналов было то, что эти монеты перестали играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги и почти не возвращаются в банки после их выпуска.

Напомним, мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этой даты монеты не принимают во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начал изымать эти монеты из наличного оборота. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.