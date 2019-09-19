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НБУ назвал цель изъятия из оборота мелких монет

Новости » Экономика    19.09.2019 - 11:30
НБУ назвал цель изъятия из оборота мелких монет
Фото: монеты 1,2 и 5 копеек (прес-служба НБУ)

Количество мелочи в кошельках граждан уменьшится на треть

Заместитель главы Национального банка (НБУ) Сергей Холод назвал основные цели, которые преследует НБУ, выводя из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек с 1 октября 2019 года. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Холод, НБУ в первую очередь преследует цели удобства граждан. По его словам, чрезмерное разнообразие банкнот и монет приводит к путанице и траты времени на расчеты.

"Благодаря этому решению (выводу монет из оборота, - ред.) среднее количество монет на одного человека уменьшится на треть", - сообщил он.

Кроме того, на решение НБУ повлияла экономическая целесообразность. "Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары та услуги", - заявил замглавы НБУ.

Кроме того, в Украине существенно возросла доля безналичных расчетов и изменилось поведение потребителей, добавил он.

Холод также сообщил, что стоимость изготовления монет 1,2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость. "Государство может экономить свыше 90 млн грн в год благодаря сокращению затрат НБУ на их изготовление", - сообщил он.

Также банки и предприятия не будут тратить деньги на инфраструктуру и инкасацию мелких монет, заявил замглавы НБУ.

Прес-брифінг щодо вилучення з обігу монет номіналом 1,2 та 5 копійок

Опубліковано Національний банк України Четвер, 19 вересня 2019 р.

Напомним, мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этой даты монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного оборота. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

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