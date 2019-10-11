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НБУ назвал количество изъятых монет мелких номиналов

Новости » Экономика    11.10.2019 - 16:45
НБУ назвал количество изъятых монет мелких номиналов
Фото: монеты 1,2 и 5 копеек (пресс-служба НБУ)

НБУ изъял только 0,1% монет, которых хранит население

За первые 10 дней октября из обращения вернулось почти 5 млн штук монет мелких номиналов вследствие их изъятия из оборота с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в Facebook.

По данным НБУ, в целом в обращении по состоянию на 1 октября находилось около 5,7 млрд штук таких монет.

НБУ назвал количество изъятых монет мелких номиналов

Напомним, мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этой даты монеты не принимают во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начал изымать эти монеты из наличного обращения. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября 2019 года начал постепенное изъятие из оборота монеты номиналом 25 копеек. По данным НБУ, в отличие от монет 1, 2 и 5 копеек, монеты номиналом 25 копеек пока будут оставаться в обращении и ими можно будет рассчитываться.

Как сообщало РБК-Украина, банкнотно-монетный двор (БМД) Национального банка Украины за четверть века изготовил почти 25 млрд банкнот гривны и 11 млрд разменных и оборотных монет.

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