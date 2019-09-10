НБУ напомнил об изъятии мелких монет из обращения

Фото: монеты 1,2 и 5 копеек (пресс-служба НБУ)

Монетами 1, 2 и 5 копеек еще можно рассчитаться в течение следующих трех недель

Мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине уже через три недели - с 1 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

О выводе монет номиналом 1, 2 и 5 копеек Уже через три недели – с 01 октября 2019 года – монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. С тех пор их не принимать во время расчетов за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет: • в течение первого года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2020 года включительно – во всех отделениях украинских банков; • в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2022 года включительно – в Национальном банке и уполномоченных банках (Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль) Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока что останутся в наличном обращении. Ими можно будет рассчитываться. Но те монеты, что будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их становиться все меньше. Подробности о выводе монет номиналом 1, 2, 5 копеек узнавайте на отдельном тематическом портале: http://newcoins.bank.gov.ua/#vivedennya. Опубликовано Национальный банк Украины Понедельник, 9 сентября 2019 г.

Как напоминают в НБУ, с 1 октября монеты не будут принимать во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начнет изымать эти монеты из наличного обращения.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

в течение первого года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2020 года включительно - во всех отделениях украинских банков;

в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2022 года включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль)

"Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока что останутся в наличном обращении. Ими можно будет рассчитываться. Но те монеты, что будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их будет становиться все меньше", - сообщили в НБУ.

Отметим, глава Национального банка Яков Смолий в конце июня 2019 года заявил, что до 2019 года НБУ вводит в обращение монету номиналом 5 гривен, в 2020 году - 10 гривен.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.