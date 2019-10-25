НБУ за три тижні вилучив майже 10 млн монет дрібних номіналів

Фото: монети 1,2 і 5 копійок (прес-служба НБУ)

Вилучення монет почалося з 1 жовтня 2019 року

Національний банк України (НБУ) з 1 жовтня 2019 року вилучив з обігу майже 10 млн монет номіналом з 1, 2 і 5 копійок із загальної кількості 5,6 млрд штук. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі НБУ.

Як зазначається в у відповіді прес-служби на запит агентсва, "за період з 01.10.2019 по 23.10.2019 включно з обігу вилучено майже 10 млн штук монет номіналом 1, 2, 5 копійок".

У той же час, за даними НБУ, станом на 1 жовтня в готівковому обігу знаходилося 5,62 млрд дрібних монет, з яких номіналом 1 копійка - 2,347 млрд штук, 2 копійки - 1,396 млрд штук, 5 копійок - 1,876 млрд штук.

Таким чином, з готівкового обігу поки що вилучено близько 0,2% монет дрібних номіналів.

У той же час в НБУ раніше заявляли, що однією з причин вилучення монет дрібних номіналів було те, що ці монети припинили грати істотну роль в розрахунках населення за товари та послуги і майже не повертаються до банків після їхнього випуску.

Нагадаємо, дрібні монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З цієї дати монети не приймають під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почав вилучати ці монети з готівкового обігу. В той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.