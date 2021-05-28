Названы новые цены на газ, а в ТКГ заговорили о переносе переговоров из Минска: новости за 27 мая

Поставщики назвали базовые годовые цены на газ, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук исключает переговоры по Донбассу в Минске, возле Ocean Plaza в Киеве произошел потоп. Подробнее о том, что произошло в четверг, 27 мая, - в материале РБК-Украина.

Кравчук исключает переговоры по Донбассу в Минске: должны искать другую площадку

Переговоров ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по мирному урегулированию на Донбассе больше не будет в Минске. Стороны должны искать другую площадку. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. По его словам, очевидно, что ТКГ не сможет собираться в Минске, поскольку украинские самолеты не летают в Беларусь.

В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кравчук не может решать вопросы о возможном переносе заседаний ТКГ из Минска (Беларусь) в другие страны. По его словам, "не Кравчуку решать, как будет дальше работать ТКГ".

Суд закрыл админпроизводство против Тупицкого

Голосеевский райсуд Киева объявил о закрытии дела о привлечении к административной ответственности экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Суд закрыл производство по делам об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

В комментарии "Суспильному" адвокат Тупицкого Александр Телешецкий отметил, что суд закрыл дела из-за нехватки доказательств совершения правонарушений.

До 13,50 гривен за кубометр. Поставщики назвали базовые годовые цены на газ

Газоснабжающие компании начали обнародовать базовые годовые тарифы на газ. Также определили месячные цены газа на июнь 2021 года.

Так, месячные предложения компаний определены в размерах от 7,99 грн за кубометр до 11,89 грн за кубометр. Летние предложения поставщиков варьируются от 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр.

На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Максим Полевой. Он был командиром батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Сообщается, что Полевой воевал с 2014 года, прошел бои за Дебальцево. У него остались родители, жена и двое детей.

В ОПЗЖ назвали своего кандидата в президенты на следующих выборах

В партии "Оппозиционная платформа - За життя" назвали своего кандидата в президенты и первый номер на следующих выборах ВР. Это нардеп Юрий Бойко.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Он считает, что санкции и уголовные дела в отношении представителей политсилы нивелировали все неурядицы между ее руководством.

За арест Лукашенко объявили вознаграждение. Оппозиция хочет собрать 11 млн евро

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало предложил собрать 11 млн евро на вознаграждение за арест Александра Лукашенко. За два дня уже собрали 126 000 евро.

Сообщается, что бывший кандидат на выборах президента Беларуси в 2020 году Цепкало объявил акцию "Все или ничего". В ее рамках намерены собрать 11 млн евро, которые будут переведены физическому лицу или группе лиц защищенной транзакцией за арест Лукашенко. По словам Цепкало, деньги смогут получить представители правоохранительных органов или гражданского общества, которые задержат "преступника №1".

Ким Чен Ын назвал ситуацию в КНДР "самой трудной в истории"

Лидер КНДР Ким Чен Ын оценил ситуацию в стране в последние годы. Он назвал ее "самой трудной в истории". По его словам, достижениями КНДР обязана "беззаветной преданности и героической борьбе" рабочего класса.

Лидер КНДР также заявил, что страна вступила в новую эпоху, "выйдя за рамки стадии защиты" и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, перемен и темпов роста.

В Виннице выпустили под залог "мажорку", которая сбила школьника

Суд в Виннице отпустил под залог женщину, которая пьяной сбила за рулем внедорожника 13-летнего мальчика, идущего по тротуару в школу. Пострадавший ребенок попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии.

Сообщается, что после совершения наезда на школьника у водителя кроссовера Haval - проверили уровень содержания алкоголя в крови. Оказалось, что он в 16 раз превышал норму. На слушании также выяснилось виновница аварии состоит на учете в диспансере у нарколога, так как болеет алкоголизмом.

Потоп возле Ocean Plaza: движение в центре Киева перекрыли (видео)

В Киеве 27 мая возле известного ТЦ Ocean Plaza прорвало трубу. В результате аварии образовался большой потом и движение в центре столицы перекрыли.

Вода залила всю проезжую часть, движение транспорта оказалось затруднено. На фото мы можем увидеть, что машины едут сквозь потоки воды.

Украину зальет грозовыми дождями со шквалами: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине в пятницу, 28 мая, будет с осадками в виде дождей и гроз. Температура воздуха пойдет на спад в западных областях, тогда как в восточных столбики термометров покажут до +29 градусов.