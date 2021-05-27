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Лавров о переносе ТКГ из Минска: не Кравчуку решать, как ей работать  

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Москва, Четверг 27 мая 2021 16:15
Лавров о переносе ТКГ из Минска: не Кравчуку решать, как ей работать   Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук не может решать вопросы о возможном переносе заседаний ТКГ из Минска (Беларусь) в другие страны. Формат переговорного процесса утвержден Совбезом ООН.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "РИА Новости".

"Что касается вопроса о дальнейшей работе контактной группы и отказе, как заявил господин Кравчук, продолжать ее деятельность в Минске из-за событий вокруг Беларуси, которые сейчас всех занимают, хочу подтвердить то, что уже не раз Москва официально заявляла: мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу", - сказал Лавров.

По его словам, "не Кравчуку решать, как будет дальше работать ТКГ".

"Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН", - добавил он.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что переговоры ТКГ по Донбассу нужно перенести из Беларуси в Швейцарию или Финляндию. Он также отметил, что на сегодня Беларусь не является нейтральной страной по отношению к Украине, а последние ограничения на прямое сообщение сделают невозможными поездки в Минск.

А президент Российской Федерации Владимир Путин в апреле говорил, что вопрос о переносе заседаний ТКГ из Минска якобы является попыткой Украины уклониться от урегулирования на Донбассе и "похоронить минские соглашения".

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