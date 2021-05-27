Лавров о переносе ТКГ из Минска: не Кравчуку решать, как ей работать  

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук не может решать вопросы о возможном переносе заседаний ТКГ из Минска (Беларусь) в другие страны. Формат переговорного процесса утвержден Совбезом ООН.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает "РИА Новости" .

"Что касается вопроса о дальнейшей работе контактной группы и отказе, как заявил господин Кравчук, продолжать ее деятельность в Минске из-за событий вокруг Беларуси, которые сейчас всех занимают, хочу подтвердить то, что уже не раз Москва официально заявляла: мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу", - сказал Лавров.

По его словам, "не Кравчуку решать, как будет дальше работать ТКГ".

"Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН", - добавил он.