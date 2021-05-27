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Суд закрыл админпроизводство против Тупицкого

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Киев, Четверг 27 мая 2021 13:25
Суд закрыл админпроизводство против Тупицкого Фото: экс-глава КСУ Александр Тупицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Голосеевский райсуд Киева объявил о закрытии дела о привлечении к административной ответственности экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Суд закрыл производство по делам об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Такое решение огласила судья сегодня.

Отметим, НАПК направило в суд два протокола по админнарушениям Тупицкого.

"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого ... за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля), ч. 2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУоАП закрыть", - говорится в решении суда.

В комментарии "Суспильному" адвокат Тупицкого Александр Телешецкий отметил, что суд закрыл дела из-за нехватки доказательств совершения правонарушений.

Напомним, экс-главу Конституционного суда Украины будут судить за подкуп свидетеля в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда в октябре 2018 года.

Отметим, Конституционный суд Украины временно приостановил выплату заработной платы бывшему главе КСУ Александру Тупицкому и другому судье Александру Касминину.

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