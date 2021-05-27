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Кравчук исключает переговоры по Донбассу в Минске: должны искать другую площадку

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Киев, Четверг 27 мая 2021 11:38
Кравчук исключает переговоры по Донбассу в Минске: должны искать другую площадку Фото: глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Украина

Переговоров ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по мирному урегулированию на Донбассе больше не будет в Минске. Стороны должны искать другую площадку.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

По его словам, очевидно, что ТКГ не сможет собираться в Минске, поскольку украинские самолеты не летают в Беларусь.

"То есть мы элементарно не можем туда попасть. Таким образом, учитывая ситуацию, которая сложилась, диктаторскую линию и поведение, которое нагло демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, понятно, что мы даже не можем рассматривать вопрос о точке обсуждения проблем на минской площадке. Мы должны обязательно искать другую площадку. Какую? Мы будем советоваться и предлагать всем, прежде всего, ОБСЕ, чтобы мы этот вопрос решили", - заявил Кравчук.

Напомним, накануне прошли переговоры нормандских советников, по итогам которых стало известно, что принципиальных решений по Донбассу пока нет.

Отметим, президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вопрос о переносе заседаний ТКГ из Минска якобы является попыткой Украины уклониться от урегулирования на Донбассе и "похоронить минские соглашения".

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