До 13,50 гривен за кубометр. Поставщики назвали базовые годовые цены на газ

Газоснабжающие компании начали обнародовать базовые годовые тарифы на газ. Также определили месячные цены газа на июнь 2021 года.

Так, месячные предложения компаний определены в размерах от 7,99 грн за кубометр до 11,89 грн за кубометр. Летние предложения поставщиков варьируются от 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр.

У поставщиков ООО "ЙЕ энергия", ООО "МЕГАВАТТ ЭНЕРГО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ТАС ЭНЕРГИЯ СТРАНЫ" годовая и месячная цены совпадают и равны, соответственно, 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр.

Большинство компаний установили цену на газ на июнь ниже летнего предложения. Так, например, в ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" разница составляет 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против годовой цены в 13,50 грн).

Однако у нескольких поставщиков - " ООО "ЗАКАРПАТЬЕ ЭНЕРГОСБЫТ", ООО "ГАЗПРОМПОСТАЧ", ООО" ГЛАСКОМЕРЦ " - наоборот годовое предложение является более выгодным.

В то же время, компания "Киевгазенерджи" до сих пор не обнародовала свое годовое предложение и месячную цену газа на июнь. Теперь ее ждет проверка и санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как известно, по условиям действия базовых годовых тарифных планов, цены на газ в течение 12 месяцев могут меняться лишь в сторону снижения. С 1 мая именно годовые предложения действуют как базовые. Всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, поставщики автоматически перевели на годовые продукты.