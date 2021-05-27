В ОПЗЖ назвали своего кандидата в президенты на следующих выборах
В партии "Оппозиционная платформа - За життя" назвали своего кандидата в президенты и первый номер на следующих выборах ВР. Это нардеп Юрий Бойко.
Об этом заявил в комментарии РБК-Украина народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, говорится в материале "Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку".
Он считает, что санкции и уголовные дела в отношении представителей политсилы нивелировали все неурядицы между ее руководством.
"Уже сегодня могу сказать, что и на президентских, и на парламентских выборах мы будем едины. Наш лидер - Бойко - будет нашим кандидатом в президенты и поведет партию первым номером на очередных или внеочередных парламентских выборах", - заявил Шуфрич.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о втором сроке президентства пока рановато. Вопрос о второй каденции для него пока неактуален.
Отметим, у мэра Киева Виталия Кличко рассказали, готовится ли он идти в президенты. Несколько соратников мэра уверяют, что о президентских выборах он сейчас не думает.
РБК-Украина писало, что Конституционный суд Украины продолжает рассмотрение конституционности увольнения с должности главы КГГА лица, избранного на должность киевского городского главы.