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Украину зальет грозовыми дождями со шквалами: объявлено штормовое предупреждение

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Пятница 28 мая 2021 06:58
Украину зальет грозовыми дождями со шквалами: объявлено штормовое предупреждение Фото: погода в Украине испортится в конце мая (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине в пятницу, 28 мая, будет с осадками в виде дождей и гроз. Температура воздуха пойдет на спад в западных областях, тогда как в восточных столбики термометров покажут до +29 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

Отмечается, что уже с субботы начнется постепенное похолодание повсюду.

28 мая в Украине будут периодические дожди с грозами.

Температура воздуха в среднем по стране будет около +20... +24 градусов в дневное время. На Западе Украины столбики термометров покажут около +15... +20 градусов. На Левобережье ожидается около +23... +27 градусов. В восточных областях термометры будут показывать +24... +29 градусов.

В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодной ситуации 28 мая, усилении ветра, а также вероятности града в некоторых областях.

Так, в пятницу в Украине пройдут грозы (кроме западных регионов, а в восточных и южных областях - местами).

В северных и большинстве центральных областей осадки будут сильные, в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Объявлено штормовое предупреждение - I уровень опасности ("желтый").

Украину зальет грозовыми дождями со шквалами: объявлено штормовое предупреждение

Карта погоды в Украине 28 мая (фото: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, что ранее метеорологи в своем прогнозе рассказали, что ожидается самый жаркий год за всю историю наблюдений.

Также мы писали о том, что в Украину придет новый циклон с сильными грозами и дождями.

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