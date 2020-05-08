Названа дата выборов президента в Беларуси

Парламент Беларуси назначил выборы президента страны на 9 августа. Об этом сообщает БелТА.

В частности, глава палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что депутатам предстоит серьезная организационно-политическая работа как в парламенте, так и избирательных округах.

"Чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией", - заявил он.

Провести президентские выборы 9 августа предложила перед голосованием в парламенте председатель белорусской ЦИК Лидия Ермошина.

Напомним, президент Александр Лукашенко заявил, что выборы в Беларуси пройдут летом, несмотря на пандемию коронавируса. Он также добавил, что выборы перенести нельзя из-за того, что это нарушит Конституцию страны.

Отметим, во Всемирной организации здравоохранения раскритиковали решение властей Беларуси провести военный парад на 9 мая ко дню Победы на фоне пандемии коронавируса.

Как известно, Александр Лукашенко заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен.