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Лукашенко заявил, что выборы президента Беларуси точно пройдут летом

Новости » В мире     04.05.2020 - 14:52
Лукашенко заявил, что выборы президента Беларуси точно пройдут летом
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Крайний срок - 30 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с президентом Молдовы заявил, что выборы главы государства точно пройдут летом, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Белта".

По его словам, выборы, которые должны состояться до 30 августа текущего года, нельзя перенести, поскольку это нарушит Конституцию. При этом точная дата еще не определена.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - заявил Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном.

Ранее Лукашенко заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.

Напомним, ранее представитель ВОЗ информировал, что Беларусь по темпам распространения COVID-19 опережает соседние страны. Он отметил, что темпы распространения этого вируса в стране являются одними из самых быстрых среди стран Европы.

Несмотря на это, беларусский президент выступает против введения карантина в стране, заявляя, что гражданам "это не надо".

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