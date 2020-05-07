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Выборы президента в Беларуси пройдут в промежутке между 9 и 30 августа, - ЦИК

Новости » Политика     07.05.2020 - 17:40
Выборы президента в Беларуси пройдут в промежутке между 9 и 30 августа, - ЦИК
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что выборы нельзя перенести, поскольку это нарушение Конституции

Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь будет предлагать депутатам несколько вариантов даты президентских выборов в промежутке между 9 и 30 августа. Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина, передает беларусские СМИ.

В соответствии с действующим законодательством, выборы президента назначаются Палатой представителей не позднее, чем за пять месяцев, и проводятся не позднее, чем за два месяца, до истечения срока полномочий предыдущего президента.

Очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Напомним, ранее президент Александр Лукашенко заявил, что выборы в Беларуси пройдут летом, несмотря на пандемию коронавируса. Он также добавил, что выборы перенести нельзя из-за того, что это нарушит Конституцию страны.

Отметим, что Беларусь по темпам распространения COVID-19 опережает соседние страны. При этом во Всемирной организации здравоохранения призывали страну ужесточить карантин.

По состоянию на 7 мая на территории Беларуси зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения COVID-19. При єтом, более 5 тысяч человек выздоровели.

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