Названа дата виборів президента в Білорусі

Парламент Білорусі призначив вибори президента країни на 9 серпня. Про це повідомляє БелТА.

Зокрема, голова палати представників Володимир Андрейченко заявив, що депутатам належить серйозна організаційно-політична робота як в парламенті, так і виборчих округах.

"Щоб вибори глави держави відбулися відкрито, демократично і в суворій відповідності з Конституцією", - заявив він.

Провести президентські вибори 9 серпня запропонувала перед голосуванням у парламенті голова білоруської ЦВК Лідія Єрмошина.

Нагадаємо, президент Олександр Лукашенко заявив, що вибори в Білорусі пройдуть влітку, незважаючи на пандемію коронавірусу. Він також додав, що вибори не можна перенести через те, що це порушить Конституцію країни.

Зазначимо, у Всесвітній організації охорони здоров'я розкритикували рішення влади Білорусі провести військовий парад на 9 травня до дня Перемоги на тлі пандемії коронавірусу.

Як відомо, Олександр Лукашенко заявив, що парад на 9 травня на честь Дня перемоги в країні не буде скасований.