Названа дата обмена пленными, а НБУ начал взыскание по долгу Жеваго: новости за 26 декабря

Названа дата обмена пленными

Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" - это 29 декабря. Об этом сообщают росСМИ.

Как отмечается, на сегодняшний день дата обмена не является дискуссионным вопросом, хотя некоторые детали готовящегося обмена еще продолжают прорабатываться

НБУ начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго

Национальный банк Украины начинает процедуру принудительного взыскания 1,539 млрд грн с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, решение Шевченковского районного суда г. Киева от 1 октября 2019 года, которым удовлетворен иск НБУ, вступило в законную силу.

Полное перемирие на Донбассе ожидается с 1 января, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что ожидается полное перемирие на Донбассе с 1 января и это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом он соообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что пока не будет озвучено название новых точек разведения сил на Донбассе но они уже известны и устраивают Украину.

Украина и США заключили контракт на вторую партию Javelin

Украина и Соединенные Штаты Америки заключили контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по словам Загороднюка закупка Javelin является знаковым для Украины событием.

КСУ признал неконституционным лишение мандата за прогулы и "кнопкодавство"

Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.

По словам источника, 24 декабря Большая палата КСУ рассмотрела этот законопроект и представила негативное заключение.

Причастного к смерти десяти военных на Донбассе отпустили из-под стражи

Фермер, сдавший боевикам "ДНР" 10 украинских военных Николай Бутрименко внесен в список на обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Об этом стало известно 26 декабря во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области, который повторно слушает дело Буртименко после апелляции, сообщает "Радио Свобода".

Суд изменил Бутрименко меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

В Украине нелегальные АЗС закроют до 9 января

В Украине нелегальные автомобильные заправочные станции (АЗС) закроют до 9 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

По его словам, все АЗС будут работать по лицензиям, а на сегодняшний день уже демонтировано 46 незаконных АЗС.

Мощный тайфун на Филиппинах: погибли 16 человек

На Филиппинах в результате тайфуна "Фанфон" погибли как минимум 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Как отмечается, тайфун обрушился на Филиппины 25 декабря. Скорость ветра достигала 197 км/час. Погибли люди, которые проживали в населенных пунктах группы островов Висайя. Также пострадали популярны у иностранных туристов острова Боракай и Корон (фото, видео).

Скончалась известная актриса Галина Волчек

Советская и российская актриса Галина Волчек скончалась в одной из больниц города Москвы в четверг, 26 декабря. Об этом сообщают российские СМИ.

Галине Волчек стало плохо в понедельник вечером, 23 декабря. Пока к ней приехали врачи скорой помощи, она уже была без сознания. Ее госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также ввели в медикаментозную кому.

Хроники побед и потерь: чем жила Украина в 2019 году

Для Украины 2019 год был богат громкими политическими событиями и не только. Некоторые из них потрясли, удивили и порадовали. А некоторые – могут кардинально изменить ход развития страны.

За этот год в Украине произошла полная перезагрузка политической элиты. Триумф Владимира Зеленского и "Слуги народа" позволил им полностью перебрать на себя управление страной.

О главных общественно-политических событиях уходящего года для Украины и украинцев – в подборке РБК-Украина.