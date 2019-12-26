В Украине нелегальные АЗС закроют до 9 января

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

По словам премьера Алексея Гончарука, на сегодняшний день уже уже демонтировано 46 незаконных АЗС

В Украине нелегальные автомобильные заправочные станции (АЗС) закроют до 9 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

По его словам, все АЗС будут работать по лицензиям.

"Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего. Дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему", - заявил Гончарук.

Также он добавил, что на сегодняшний день уже уже демонтировано 46 незаконных АЗС, начато 18 уголовных производств, а 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями компании-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, в ходе которого обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины одобрил рекомендации восьми розничным сетям об установлении цен при торговле высокооктановыми бензинами и дизельным топливом. АМКУ рекомендовал принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке.