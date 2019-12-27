Названа дата обміну полоненими, а НБУ почав стягнення за боргом Жеваго: новини за 26 грудня

Названа дата обміну полоненими

Київ та ОРДЛО узгодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених" - це 29 грудня. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, на сьогоднішній день дата обміну не є дискусійним питанням, хоча деякі деталі підготовлюваного обміну ще продовжують опрацьовуватися.

НБУ почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з Жеваго

Національний банк України розпочинає процедуру примусового стягнення 1,539 млрд грн з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 1 жовтня 2019 року, яким задоволено позов НБУ, набрало законної сили.

Повне перемир'я на Донбасі очікується з 1 січня, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що очікується повне перемир'я на Донбасі з 1 січня і це обговорюється в рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що поки не будуть озвучені назви нових точок розведення сил на Донбасі, але вони вже відомі і влаштовують Україну.

Україна і США уклали контракт на другу партію Javelin

Україна і Сполучені Штати Америки уклали контракт на поставку другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це на брифінгу повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за словами Загороднюка закупівля Javelin є знаковим для України подією.

КСУ визнав неконституційним позбавлення мандата за прогули і "кнопкодавство"

Конституційний суд України визнав неконституційним законопроект президента Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули і "кнопкодавство". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в суді.



За словами джерела, 24 грудня Велика палата КСУ розглянула цей законопроект і представила негативний висновок.

Причетного до смерті десяти військових на Донбасі відпустили з-під варти

Фермер, який здав бойовикам "ДНР" 10 українських військових Микола Бутрименко внесений до списку на обмін полоненими між Україною та ОРДЛО. Про це стало відомо 26 грудня під час підготовчого засідання Оріхівського районного суду Запорізької області, що повторно слухає справу Буртименка після апеляції, повідомляє "Радіо Свобода".

Суд змінив Бутрименку запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

В Україні нелегальні АЗС закриють до 9 січня

В Україні нелегальні автомобільні заправні станції (АЗС) закриють до 9 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука у Telegram.

За його словами, всі АЗС будуть працювати за ліцензіями, а сьогоднішній день вже демонтовано 46 незаконних АЗС.

Потужний тайфун на Філіппінах: загинули 16 людей

На Філіппінах в результаті тайфуна "Фанфон" загинули як мінімум 16 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Як зазначається, тайфун обрушився на Філіппіни 25 грудня. Швидкість вітру досягала 197 км/год. Загинули люди, які проживали в населених пунктах групи островів Вісайя. Також постраждали популярні у іноземних туристів острови Боракай і Корон.

Померла відома актриса Галина Волчек

Радянська і російська актриса Галина Волчек померла в одній з лікарень міста Москви в четвер, 26 грудня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Галині Волчек стало погано в понеділок увечері, 23 грудня. Поки до неї приїхали лікарі швидкої допомоги, вона вже була без свідомості. Її госпіталізували і підключили до апарату штучної вентиляції легенів, а також ввели в медикаментозну кому.

Хроніки перемог і втрат: чим жила Україна в 2019 році

Для України 2019 рік був багатим на гучні політичні події і не тільки. Деякі з них потрясли, здивували й порадували. А деякі – можуть кардинально змінити хід розвитку країни.

За цей рік в Україні відбулося повне перезавантаження політичної еліти. Тріумф Володимира Зеленського та "Слуги народу" дозволив їм повністю перебрати на себе управління країною.

Про головні суспільно-політичні події року, що минає, для України й українців – в підбірці РБК-Україна.