Полное перемирие ожидается с 1 января, - Загороднюк

Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Новые точки разведения сил на Донбассе уже известны, но пока не будут озвучены

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что ожидается полное перемирие с 1 января и это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом он соообщил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что пока не будет озвучено название новых точек разведения сил на Донбассе но они уже известны и устраивают Украину.

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать. Да, мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер - то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", - сказал Загороднюк.

Напомним, в ОБСЕ заявили, что новые участки разведения сил на Донбассе согласуют в ближайшие недели или месяцы. Как отметили наблюдатели, важнейшим достижением предварительного разведения сил на Донбассе стало строительство моста в Станице Луганской.

Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до следующего саммита "нормандской четверки" должны не только определить три участка, но и провести разведение. По его словам, на заседании ТКГ в Минске украинская сторона предложила три участка, которые имеют гуманитарное значение.