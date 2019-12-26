НБУ начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с Жеваго

Константин Жеваго (РБК-Украина)

Решение суда по долгу Жеваго вступило в законную силу

Национальный банк Украины начинает процедуру принудительного взыскания 1,539 млрд грн с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, решение Шевченковского районного суда г. Киева от 1 октября 2019 года, которым удовлетворен иск НБУ, вступило в законную силу.

По данным НБУ, Константин Жеваго пытался обжаловать решение суда первой инстанции, однако 13 декабря Киевский апелляционный суд вернул без рассмотрения его апелляционную жалобу по причине неуплаты судебного сбора в определенные судом сроки.

"Таким образом, решение Шевченковского районного суда г. Киева вступило в законную силу. Это дало возможность НБУ 26 декабря 2019 года получить исполнительные листы и обратиться к Государственной исполнительной службе по принудительному исполнению решения суда",- говорится в сообщении.

Как отметил начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления по работе с проблемными активами НБУ Сергей Бойко, на сегодня общий объем задолженности банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по всем кредитам рефинансирования составляет 6,6 млрд грн.

"Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансового поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды", - сказал он.

По данным НБУ, в 2015 году Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с НБУ договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования, взяв на себя личные обязательства.

В декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Шевченковский районный суд г. Киева 1 октября 2019 года принял решение о взыскании с бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по ранее предоставленным кредитам рефинансирования, а во встречном иске Константина Жеваго о признании недействительным договора поручительства отказал.