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Украина и США заключили контракт на вторую партию Javelin

Новости » Политика     26.12.2019 - 17:17
Украина и США заключили контракт на вторую партию Javelin
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Украина купила вторую партию Javelin

Украина и Соединенные Штаты Америки заключили контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по словам Загороднюка закупка Javelin является знаковым для Украины событием.

"Мы впервые закупили Javelin у Соединенных Штатов Америки. Это действительно для нас знаковый контракт", - сообщил он.

Замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что в течение четвертого квартала Украина заключила контракты на поставку второй партии Javelin.

"В течение четвертого квартала благодаря сосредоточению ресурсов нам удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Мы также заказываем аналогичные комплексы нашего национального производителя", - подчеркнул он.

Напомним, в начале октября госдепартамент США одобрил продажу Украине комплексов Javelin. Сообщается, в США готовы поставить 150 противотанковых ракет на сумму 39,3 млн долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов.

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