Назначение Саакашвили и отказ МВФ от долгосрочной программы: новости за 7 мая

Коллаж РБК-Украина

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назначен в Нацсовет по вопросам реформ, МВФ отказался от подписания долгосрочной программы с Украиной, спортсмены Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу "Миротоворец". Подробнее о том, что произошло в четверг, 7 мая, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

В Украине растет количество заразившихся коронавирусом. За сутки число новых заболевших вдвое превышает выздоровевших. На данный момент в стране инфицированы 13691 человек, скончались от осложнений инфекции 340, выздоровели 2396.

Наибольшее количество новых зараженных выявлено в Одесской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета Черкасского городского совета по ослаблению карантина в городе.

В США от коронавируса COVID-19 скончались 76 928 человек. Количество случаев заражения в США составляет 1 292 623.

В Италии заявили о создании вакцины против коронавируса, позволяющую избежать заражения. Разработчики вакцины планируют приступить к испытанию на людях нынешней осенью.

МВФ отказался от подписания долгосрочной программы с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) отказался от подписания трехлетней программы с Украиной, вместо этого стороны сосредоточатся на 18-месячной. Об этом на брифинге заявил представитель МВФ Джерри Райс, передает Reuters.

По его словам, МВФ сосредоточился на обсуждении с Украиной 18-месячной резервной программы в рамках механизма Stand-by, которая предоставит правительству больше возможностей для реагирования на пандемию коронавируса.

Зеленский назначил Саакашвили в Нацсовет по вопросам реформ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальной раде реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.

Массовое тестирование на коронавирус и страхование медиков: за что проголосовала Рада

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрила два законопроекта, которыми предусмотрено массовое тестирование на коронавирус и определены страховые выплаты медицинским работникам, борющимся с COVID-19. Подробности – в материале РБК-Украина.

Ермак о возвращении Донбасса: хотели бы до конца года, но есть и план "Б"

Украинские власти хотели бы добиться мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца этого года, но при этом существует и план "Б", если этого не удастся добиться. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинские власти не будут ждать годами, если "та сторона не хочет прекращать войну".

СБУ пришла с обысками к экс-главе налоговой Верланову

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у бывшего главы Налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

СБУ подозревает экс-руководство налоговой в "крышевании" конвертцентров. l

Усик и Ломаченко угодили в "Миротоворец"

Александр Усик и Василий Ломаченко в последнее время не выходят из скандалов, связанными с их высказываниями. Теперь украинские спортсмены попали в "черный список" сайта "Миротворец" за то, что снялись в фильме с участием священников УПЦ МП, в которых они агитируют за братство с россиянами и отрицают военную агрессию РФ.

Отмечается, что украинских чемпионов "Миротворец" назвал "противниками независимости украинского православия".

В Карпатах - метель и мороз: намело 15 см снега

Погода в Карпатах ухудшилась, выпало 15 см снега. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Как отмечается, в Карпатах царит метель. Температура воздуха сейчас опустилась до -3.

Бундеслига первой среди европейских чемпионатов возобновит сезон

Чемпионат Германии, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 16 мая. Соответствующая дата была озвучена во время видеоконференции Немецкой футбольной лиги (DFL).

Бундеслига возобновится с 26 тура. Первым матчем станет рурское дерби - встреча дортмундской "Боруссии" с "Шальке-04". Все матчи будут проходить при пустых трибунах. Сам сезон планируется завершить к концу июня.