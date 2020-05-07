ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кнессет одобрил закон о ротационном правительстве Нетаньяху и Ганца

Новости » Политика     07.05.2020 - 15:34
Кнессет одобрил закон о ротационном правительстве Нетаньяху и Ганца
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Нетаньяху первым выдвинет свою кандидатуру

Парламент Израиля одобрил закон о ротационном правительстве Биньямина Нетаньяху и Бени Ганца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в окончательном третьем чтении принята поправка к закону, который устанавливает порядок ротации в правительстве национального единства. Среди прочего, проголосовали за продление срока полномочий Кнессета на год - до 2024 года при том, что коалиционное соглашение предусматривало проведение парламентских выборов через 3 года.

Также сообщается, что премьер Нетаньяху теперь займется сбором подписей депутатов, чтобы первым выдвинуть кандидатуру на пост главы правительства. Для этого ему необходима поддержка 61 депутата.

Напомним, ранее сообщалось, что израильский суд разрешил Нетаньяху формировать правительство. В частности, Верховный суд не нашел оснований для вмешательства в вопросы формирования правительства, поскольку, несмотря на обвинения в коррупции, у премьера есть презумпция невиновности.

Ранее Нетаньяху и лидер блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц подписали соглашение о создании правительственной коалиции, поскольку не смогли самостоятельно сформировать кабинет министров.

Израиль разработал пассивную вакцину от COVID-19 Нетаньяху представил план выхода Израиля из карантина
Новости Украины НетаньяхуИзраильправительство
News
On Top