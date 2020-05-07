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В Карпатах - метель и мороз: намело 15 см снега

Новости » Общество     07.05.2020 - 10:01
В Карпатах - метель и мороз: намело 15 см снега
Иллюстративное фото (facebook.com/chornogora.rescue112)

В Карпатах сейчас температура воздуха опустилась до -3

Погода в Карпатах ухудшилась, выпало 15 см снега. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Как отмечается, в Карпатах царит метель.

"По состоянию на 08:00 07.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -3, ветер северо-западный 14-15 м/с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20м. Выпало 15 см снега", - говорится в сообщении.

Напомним, за последние дни в Украине резко испортилась погода. В частности, сегодня объявлено штормовое предупреждение и мокрый снег в западных областях. Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют на сегодня похолодание и дожди во всех областях.

РБК-Украина писало, что на западе страны объявили штормовое предупреждение из-за значительных снегопадов в Карпатах. Есть вероятность схода лавин, в связи с чем советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине будет дождливой в ближайшие две недели. Будет заливать всю страну, но сильнейший удар возьмет на себя запад - здесь ожидаются мощные ливни.

Мокрый снег, сильные дожди и штормовой ветер: в Украине существенно испортилась погода Дожди и похолодание: прогноз погоды на сегодня
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