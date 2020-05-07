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Бундеслига первой среди европейских чемпионатов возобновит сезон

Новости » Спорт     07.05.2020 - 15:41
Бундеслига первой среди европейских чемпионатов возобновит сезон
Фото: Бундеслига возобновится 16 мая (twitter.com/DFL_Official)

Cезон планируется завершить к 30 июня

Чемпионат Германии, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 16 мая. Соответствующая дата была озвучена во время видеоконференции Немецкой футбольной лиги (DFL).

Первым матчем станет рурское дерби - встреча дортмундской "Боруссии" с "Шальке-04". Сезон планируется завершить к 30 июня.

Ранее правительство Германии одобрило проведение матчей во второй половине мая и разрешило Бундеслиге выбрать точную дату возобновления первенства самостоятельно.

Напомним, чемпионат Чехии также уже определился с датой возобновления футбольного сезона. Сезон в двух главных дивизионах страны должен стартовать 25 мая.

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