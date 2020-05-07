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Зеленский назначил Саакашвили в Нацсовет по вопросам реформ

Новости » Политика     07.05.2020 - 20:21
Зеленский назначил Саакашвили в Нацсовет по вопросам реформ
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Саакашвили назначили председателем Исполнительного комитета

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, Саакашвили был назначен на должность указом № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформы и Исполнительного комитета реформ", который Зеленский подписал 7 мая.

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальной раде реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.

Кроме того, Александр Ольшанский был назначен заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

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