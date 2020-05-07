Ермак о возвращении Донбасса: хотели бы до конца года, но есть и план "Б"

Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Ермак заявил, что до конца года власти будут делать все от них зависящее

Украинские власти хотели бы добиться мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца этого года, но при этом существует и план "Б", если этого не удастся добиться. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, украинские власти не будут ждать годами, если "та сторона не хочет прекращать войну".

"Но до конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план Б: что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так", - сказал Ермак.

Он подчеркнул, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре в том числе и на территории ОРДЛО, но только при определенных условиях.

"Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы", - отметил Ермак.

В то же время вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников уточнил, что кампания на местных выборах по законодательству начинается за 90 дней до даты их проведения, а перед этим международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ еще должны сделать вывод о принципиальной возможности проведения демократических выборов в ОРДЛО.

Напомним, ранее сообщалось, что Ермак предложил представителям "нормандской четверки" перезагрузить Контактную группу по Донбассу с привлечением переселенцев. Предполагается, что они могут выступить представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей и принимать участие в консультациях.

Кроме того, украинская сторона рассчитывает на расширение делегации России в Контактной группе и повышение ее представительского уровня.