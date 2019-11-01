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Призначений новий глава Тернопільської ОДА

Новини » Політика     01.11.2019 - 11:42
Призначений новий глава Тернопільської ОДА
Фото: Ігор Сопель (facebook com)

Сопель до цього займався підприємницькою діяльністю і балотувався в нардепи від СН

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Сопеля головою Тернопільської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський представив Сопеля під час робочого візиту в Тернопільську область.

Як відомо, Ігор Сопель балотувався на 166-му окрузі на позачергових виборах до Верховної ради 2019 від партії "Слуга народу", але програв. Він також займався підприємницькою діяльністю.

Участь Президента України Володимира Зеленського у робочій нараді з питань розвитку спиртової галузі України (м. Тернопіль).

Участь Президента України Володимира Зеленського у робочій нараді з питань розвитку спиртової галузі України (м. Тернопіль).

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 1 листопада 2019 р.

Нагадаємо, до цього Кабінет міністрів погодив призначення Сопеля главою Тернопільської ОДА.

Попередній тернопільський голова ОДА Степан Барна був звільнений президентом України Володимиром Зеленським ще в червні.

РБК-Україна писало, що раніше Зеленський призначив нового голову Київської ОДА - Олексія Чернишова.

Колишній голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву про відставку 20 жовтня, пропрацювавши трішки більше трьох місяців на цій посаді.

Крім того, президент призначив Максима Куцого головою Одеської обласної державної адміністрації, Олександра Бондаренко головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації і бізнесмена Віталія Коваля новим головою Рівненської ОДА.

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