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Назначен новый глава Черновицкой ОГА

Новости » Политика     25.11.2019 - 13:12
Назначен новый глава Черновицкой ОГА
Фото: Сергей Осачук (chas.cv.ua)

Сергей Осачук назначен главой Черновицкой ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Представлення голови Чернівецької обласної державної адміністрації

Опубліковано ТВА / TVA Понеділок, 25 листопада 2019 р.

Отметим, ранее Кабинет министров согласовал кандидатуру Сергея Осачука на должность главы Черновицкой ОГА.

Сергей Осачук - кандидат исторических наук, переводчик. В 2013 году был назначен на должность почетного консула Австрийской республики в Черновцах. Также был на должности советника городского головы.

Ранее президент назначил Дмитрия Габинета новым председателем Хмельницкой областной государственной администрации, Олега Синегубова председателем Полтавской областной государственной администрации, а также Алексея Кучера новым председателем Харьковской областной государственной администрации.

Кроме того, Зеленский назначил Романа Боднара председателем Черкасской областной государственной администрации, Андрея Прокопенко председателем Черниговской областной государственной администрации и Игоря Сопеля председателем Тернопольской областной государственной администрации.

Отметим, что Алексей Чернышов стал новым председателем Киевской областной государственной администрации. До этого Зеленский уволил с должности главы Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна, который ранее написал заявление об отставке.

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