Призначений новий голова Чернівецької ОДА

Фото: Сергій Осачук (chas.cv.ua)

Сергій Осачук призначений головою Чернівецької ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Чернівецької обласної державної адміністрації Сергія Осачука. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Представлення голови Чернівецької обласної державної адміністрації Опубліковано ТВА / TVA Понеділок, 25 листопада 2019 р.

Зазначимо, раніше Кабінет міністрів погодив кандидатуру Сергія Осачука на посаду глави Чернівецької ОДА.

Сергій Осачук - кандидат історичних наук, перекладач. У 2013 році був призначений на посаду почесного консула Австрійської республіки в Чернівцях. Також був на посаді радника міського голови.

Раніше президент призначив Дмитра Габінета новим очільником Хмельницької обласної державної адміністрації, Олега Синєгубова головою Полтавської обласної державної адміністрації, а також Олексія Кучера новим головою Харківської обласної державної адміністрації.

Крім того, Зеленський призначив Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації, Андрія Прокопенко головою Чернігівської обласної державної адміністрації та Ігоря Сопеля головою Тернопільської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, Олексій Чернишов став новим головою Київської обласної державної адміністрації. До цього Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Михайла Бно-Айріяна, який раніше написав заяву про відставку.