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Зеленский назначил главу Хмельницкой ОГА

Новости » Политика     22.11.2019 - 13:31
Зеленский назначил главу Хмельницкой ОГА
Фото: Дмитрий Габинет (facebook com Dmytro Gabinet)

Хмельницкую ОГА возглавил Дмитрий Габинет

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета новым председателем Хмельницкой областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, указом №864/2019 от 21 ноября президент Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА. Новым руководителем ОГА стал Дмитрий Габінет, который до этого был помощником нардепа от "Слуги Народа" Николая Стефанчука.

Зеленский назначил главу Хмельницкой ОГА

Также Габинет работал преподавателем на одной из кафедр Хмельницкого университета управления и права, где изучал правоведение. Во время парламентских выборов 2014 года был наблюдателем в одномандатном избирательном округе №187, где представлял партию "Сильная Украина" Сергея Тигипко.

Напомним, 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Полтавской областной государственной администрации. Руководителем Полтавской ОГА стал Олег Синегубов. Бывшего председателя Полтавской области Валерия Головка уволили с должности главы ОГА после обысков НАБУ.

Кроме того, глава государства уже назначил назначил Алексея Кучера новым главой Харьковской областной государственной администрации, Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации, Андрея Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации.

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