НАЗК про декларації посадовців: лише 30% отримають "подарунок під ялинку"

"Лише 30% декларантів отримають "подарунок під ялинку" - довідку, що в їхніх деклараціях все добре", - заявив Новіков

За словами очільника НАЗК, агентство видало за день понад 46 тисяч таких довідок.

"Ми вважаємо, що 30% - це дуже хороший результат. Тому що декларація посадовців складна, ми працюємо над тим, щоб зробити її простішою, і сподіваємося за кілька років досягнути результату під 80%", - додав він.

Одночасно з цим, Новіков зауважив, що політичні партії, які вже заборонені в Україні, звіти вже не подають.

"Однак законодавство і рішення про їхню ліквідацію передбачають, що їхні активи конфіскуються на користь держави. Відомості про активи цих партій в нас є, ми їх передали в Мін'юст, і тепер Мін'юст займається конфіскацією їх майна", - розповів він.

Е-декларування

Електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії Росії. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Верховна рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Після цього ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента, а Зеленський його підписав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.