НАПК о декларациях чиновников: только 30% получат "подарок под елку"

"Лишь 30% декларантов получат "подарок под елку" - справку, что в их декларациях все хорошо", - заявил Новиков

По словам главы НАПК, агентство выдало за день более 46 тысяч таких справок.

"Мы считаем, что 30% - это очень хороший результат. Потому что декларация должностных лиц сложная, мы работаем над тем, чтобы сделать ее более простой, и надеемся за несколько лет достичь результата под 80%", - добавил он.

Одновременно с этим, Новиков отметил, что политические партии, которые уже запрещены в Украине, отчеты уже не подают.

"Однако законодательство и решение об их ликвидации предусматривают, что их активы конфискуются в пользу государства. Сведения об активах этих партий у нас есть, мы их передали в Минюст, и теперь Минюст занимается конфискацией их имущества", - рассказал он.

Е-декларирование

Электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабной агрессии России. Пока норму решили вернуть. Сначала Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки относительно мгновенного открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Он наложил вето и призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

После этого ВР одобрила закон об е-декларировании с учетом вето президента, а Зеленский его подписал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.