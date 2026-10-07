Найтепліший день перед похолоданням: де в Україні 8 жовтня припече до +26

Погода в Україні в четвер, 8 жовтня, очікується по-справжньому комфортна й тепла. Хоча пізніше синоптична ситуація відчутно зміниться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Експерт розповіла, що 8 жовтня - "буде найтепліший день".
Крім того, Україна буде "однією з найтепліших країн Європи".
Температурні показники цього дня у різних локаціях можна побачити на оприлюдненій синоптиком карті.
Діденко уточнила, що температура повітря впродовж дня становитиме у більшості областей України +20...+24°С.
Тим часом у західних областях може бути навіть тепліше - до +21...+26°С.
Дощів у четвер, за даними метеоролога, не буде.
У Києві 8 жовтня, за словами Діденко, також очікується "найтепліший день".
"Можливо, аж до квітня", - уточнила вона.
Синоптик визнала, що "з нашою погодою", звісно, "все може бути".
"Проте столичні завтрашні +22...+23°С навряд чи можливі найближчими днями чи тижнями. Все ж осінь стає солідною дамою", - наголосила спеціаліст.
Опади по території Києва, виходячи з прогнозу Діденко, також не передбачаються.
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Насамкінець синоптик нагадала, що 9 жовтня у західних областях України та місцями на півночі:
"Похолодання поки що очікується не дошкульним, прийнятним. Проте сонця та тепла явно поменшає", - підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на Україну насувається похолодання з дощами (яка погода очікується сьогодні та до кінця тижня).
Крім того, ми пояснювали, що таке метеорологічна осінь - як насправді визначають зміну сезону експерти УкрГМЦ.
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