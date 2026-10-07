Найтепліший день перед похолоданням: де в Україні 8 жовтня припече до +26

Особливості погоди в Україні 8 жовтня

Експерт розповіла, що 8 жовтня - "буде найтепліший день".

Крім того, Україна буде "однією з найтепліших країн Європи".

Температурні показники цього дня у різних локаціях можна побачити на оприлюдненій синоптиком карті.

Температурні показники в різних країнах Європи 8 жовтня 2026 року (карта: facebook.com/tala.didenko)

Діденко уточнила, що температура повітря впродовж дня становитиме у більшості областей України +20...+24°С.

Тим часом у західних областях може бути навіть тепліше - до +21...+26°С.

Дощів у четвер, за даними метеоролога, не буде.

Прогноз погоди по Україні на 8 жовтня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

До чого готуватись мешканцям і гостям Києва

У Києві 8 жовтня, за словами Діденко, також очікується "найтепліший день".

"Можливо, аж до квітня", - уточнила вона.

Синоптик визнала, що "з нашою погодою", звісно, "все може бути".

"Проте столичні завтрашні +22...+23°С навряд чи можливі найближчими днями чи тижнями. Все ж осінь стає солідною дамою", - наголосила спеціаліст.

Опади по території Києва, виходячи з прогнозу Діденко, також не передбачаються.

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Як зміниться синоптична ситуація пізніше

Насамкінець синоптик нагадала, що 9 жовтня у західних областях України та місцями на півночі:

пройдуть дощі;

знизиться температура повітря.

"Похолодання поки що очікується не дошкульним, прийнятним. Проте сонця та тепла явно поменшає", - підсумувала вона.