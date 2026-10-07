RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Самый теплый день перед похолоданием: где в Украине 8 октября припечет до +26

13:30 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в четверг, 8 октября, ожидается по-настоящему комфортная и теплая. Хотя позже синоптическая ситуация ощутимо изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Особенности погоды в Украине 8 октября

Эксперт рассказала, что 8 октября - "будет самый теплый день".

Кроме того, Украина будет "одной из самых теплых стран Европы".

Температурные показатели этого дня в разных локациях можно увидеть на опубликованной синоптиком карте.

Температурные показатели в разных странах Европы 8 октября 2026 года (карта: facebook.com/tala.didenko)

Диденко уточнила, что температура воздуха в течение дня будет составлять в большинстве областей Украины +20...+24°С.

Между тем в западных областях может быть даже теплее - до +21…+26°С.

Дождей в четверг, по данным метеоролога, не будет.

Прогноз погоды по Украине на 8 октября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

К чему готовиться жителям и гостям Киева

В Киеве 8 октября, по словам Диденко, также ожидается "самый теплый день".

"Возможно, вплоть до апреля", - уточнила она.

Синоптик признала, что "с нашей погодой", конечно, "все может быть".

"Однако столичные завтрашние +22...+23°С вряд ли возможны в ближайшие дни или недели. Все же осень становится солидной дамой", - подчеркнула специалист.

Осадки по территории Киева, исходя из прогноза Диденко, также не предполагаются.

Читайте также: Что такое "бабье лето" и почему их бывает несколько: объяснение УкрГМЦ

Как изменится синоптическая ситуация позже

В заключение синоптик напомнила, что 9 октября в западных областях Украины и местами на севере:

  • пройдут дожди;
  • снизится температура воздуха.

"Похолодание пока что ожидается не пронизывающее, приемлемое. Однако солнца и тепла явно станет меньше", - подытожила она.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Украину надвигается похолодание с дождями (какая погода ожидается сегодня и до конца недели).

Кроме того, мы объясняли, что такое метеорологическая осень - как на самом деле определяют смену сезона эксперты УкрГМЦ.

Читайте также, каким может быть октябрь в Украине в целом и почему может "врать" домашний термометр.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в УкраинеЖовтеньЭкологияГлобальное потеплениеПогода в КиевеНаталка ДиденкоПогода на деньКлиматологМетеорологОсень