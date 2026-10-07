Самый теплый день перед похолоданием: где в Украине 8 октября припечет до +26

Погода в Украине в четверг, 8 октября, ожидается по-настоящему комфортная и теплая. Хотя позже синоптическая ситуация ощутимо изменится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что 8 октября - "будет самый теплый день".
Кроме того, Украина будет "одной из самых теплых стран Европы".
Температурные показатели этого дня в разных локациях можно увидеть на опубликованной синоптиком карте.
Диденко уточнила, что температура воздуха в течение дня будет составлять в большинстве областей Украины +20...+24°С.
Между тем в западных областях может быть даже теплее - до +21…+26°С.
Дождей в четверг, по данным метеоролога, не будет.
В Киеве 8 октября, по словам Диденко, также ожидается "самый теплый день".
"Возможно, вплоть до апреля", - уточнила она.
Синоптик признала, что "с нашей погодой", конечно, "все может быть".
"Однако столичные завтрашние +22...+23°С вряд ли возможны в ближайшие дни или недели. Все же осень становится солидной дамой", - подчеркнула специалист.
Осадки по территории Киева, исходя из прогноза Диденко, также не предполагаются.
Читайте также: Что такое "бабье лето" и почему их бывает несколько: объяснение УкрГМЦ
В заключение синоптик напомнила, что 9 октября в западных областях Украины и местами на севере:
"Похолодание пока что ожидается не пронизывающее, приемлемое. Однако солнца и тепла явно станет меньше", - подытожила она.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на Украину надвигается похолодание с дождями (какая погода ожидается сегодня и до конца недели).
Кроме того, мы объясняли, что такое метеорологическая осень - как на самом деле определяют смену сезона эксперты УкрГМЦ.
Читайте также, каким может быть октябрь в Украине в целом и почему может "врать" домашний термометр.