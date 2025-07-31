Найсмачніший маковий рулет на Маковія: простий рецепт до свята

1 серпня на свято Маковія, коли макові страви посідають почесне місце на кожному столі, не обійтися без традиційного рулету. Цей ароматний маковий рулет - справжня окраса святкового частування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Юлії Сенич.
Для тіста знадобиться:
Для начинки:
Спосіб приготування
Спочатку замішуємо м’яке тісто, для якого з'єднуємо всі інгредієнти разом. Накриваємо рушником і даємо піднятись - 1 годину.
Далі мак промиваємо та проварюємо 20 хв. Перемелюємо або перетираємо в ступці (можна сухим, якщо потужний блендер).
Змішуємо з цукром, маслом та білком. Начинка має вийти густа, ніжна й добре тримати форму.
Тісто розкатуємо в прямокутник та змащуємо 50 г розтопленого масла.
Викладаємо начинку, рівномірно розподіляємо. Згортаємо рулетом, швом донизу та залишаємо на 30 хв підходити.
Рулет змащуємо жовтком із 1 ст.л молока. Випікаємо при 180°C 30-35 хв до золотистої скоринки.
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