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Готуємо маковійчики: старовинний рецепт ідеального печива з маком до свята

Понеділок 28 липня 2025 15:03
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Готуємо маковійчики: старовинний рецепт ідеального печива з маком до свята Рецепт печива маковійчики, яке варто приготувати на Маковія (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

На свято Маковія господині традиційно готують особливе частування - печиво маковійчики або шулики. Ці ароматні смаколики з маком та медом символізують щедрість літа та є невід’ємною частиною святкового столу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогера Діани Куліковської.

Маковійчики: рецепт давнього українського печива

Маковія в Україні тепер відзначатимуть 1 серпня (раніше 14 серпня). На це свято традиційно готують шулики. Це прісні коржі або шматочки тіста, які запікають, ламають на дрібні шматочки та заливають солодкою маковою заливкою.

У деяких регіонах саме ці коржі називають шулики або маковійчики.

Для тіста знадобиться:

  • борошно - 0,3 кг
  • масло - 100 г
  • цукор - 1 ст. л
  • яйця - 2 шт.
  • сметана - 1/3 стакана

Для поливки:

  • мак - 200 г
  • вода - 200 г
  • цукор - 100 г (за бажанням)
  • мед - 1-2 ст. л

Легкий спосіб приготування

Спочатку мак потрібно промити і поставити варити на 20 хв. Далі до борошна додайте масло і перетираємо руками.

Після цього яйця і цукор перемішуємо разом і додаємо сметану. Сухі і вологі інгредієнти об'єднуємо і замішуємо тісто. Потрібно розкачати в пласт 0,5 см і випікати в розігрітій духовці 20/30 хв.

Мак переціджуємо і перетираємо в макітрі до відділення молочка. Додаємо за бажанням цукор, мед і воду.

Виймаємо з духовки корж, ріжемо на частини і заливаємо маковою сумішшю.

Готуємо маковійчики: старовинний рецепт ідеального печива з маком до свята

Готуємо маковійчики: старовинний рецепт ідеального печива з маком до свята

Готуємо маковійчики: старовинний рецепт ідеального печива з маком до свята

Готуємо маковійчики: старовинний рецепт ідеального печива з маком до свята

Готуємо маковійчики: старовинний рецепт ідеального печива з маком до свята

Готуємо маковійчики: старовинний рецепт ідеального печива з маком до свята

Готуємо маковійчики: старовинний рецепт ідеального печива з маком до святаРецепт печива маковійчики (фото: кадр з відео)

@diana_kulikovska Шулики-давній український смаколик * Для тіста * 0,3 кг борошна * 100 г масла * 1 ст. л. цукру * 2 яйця * 1/3 стакана сметани * Для поливи: * 200 г маку * 200 г води * 100 г цукру( за бажанням) * 1-2 ст. л. меду Приготування: 1. Мак промиваємо і ставимо варити на 20 хв. 2. До борошна додаємо масло і перетираємо. 3. Яйця і цукор перемішуємо і додаємо сметану. 4. Сухі і вологі інгредієнти об‘єднуємо. 5. Замішуємо тісто, розкочуємо в пласт 0,5 см і випікаємо в розігрітій духовці 20/30 хв 200/220 г 6. Мак переціджуємо і перетираємо в макітрі, до виділення молочка. 7. Додаємо за бажанням цукор, мед і воду. 8. Виймаємо з духовки корж, ріжемо і заливаємо зверху. 9. Смачного! #рецепт #рецепти #рецептиукраїнською #випічка #шулики #українськістрави оригінальний звук - diana_kulikovska

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