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Самый вкусный маковый рулет на Маковея: простой рецепт к празднику

Рецепт макового рулета на Маковея (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

1 августа на праздник Маковея, когда маковые блюда занимают почетное место на каждом столе, не обойтись без традиционного рулета. Этот ароматный маковый рулет - настоящее украшение праздничного угощения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Юлии Сенич.

Маковый рулет: простой рецепт

Для теста понадобится:

  • теплое молоко - 120 мл
  • дрожжи - 21 г свежих или 7 г сухих
  • сахар - 50 г
  • соль - 0,5 ч.л
  • ваниль
  • яйцо - 1 шт.
  • мука - 350 г
  • растопленное масло - 75 г

Для начинки:

  • сухой мак - 300 г
  • сахар - 300 г
  • сливочное масло - 50 г
  • яичный белок

Способ приготовления

Сначала замешиваем мягкое тесто, для которого соединяем все ингредиенты вместе. Накрываем полотенцем и даем подняться - 1 час.

Далее мак промываем и провариваем 20 мин. Перемалываем или перетираем в ступке (можно сухим, если мощный блендер).

Смешиваем с сахаром, маслом и белком. Начинка должна получиться густая, нежная и хорошо держать форму.

Тесто раскатываем в прямоугольник и смазываем 50 г растопленного масла.

Выкладываем начинку, равномерно распределяем. Сворачиваем рулетом, швом вниз и оставляем на 30 мин подходить.

Маковый рулет (фото: кадр с видео)

Рулет смазываем желтком с 1 ст.л молока. Выпекаем при 180°C 30-35 мин до золотистой корочки.

Рецепт вкусного макового рулета (фото: кадр из видео)

 

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