Самый вкусный маковый рулет на Маковея: простой рецепт к празднику

1 августа на праздник Маковея, когда маковые блюда занимают почетное место на каждом столе, не обойтись без традиционного рулета. Этот ароматный маковый рулет - настоящее украшение праздничного угощения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Юлии Сенич.
Для теста понадобится:
Для начинки:
Способ приготовления
Сначала замешиваем мягкое тесто, для которого соединяем все ингредиенты вместе. Накрываем полотенцем и даем подняться - 1 час.
Далее мак промываем и провариваем 20 мин. Перемалываем или перетираем в ступке (можно сухим, если мощный блендер).
Смешиваем с сахаром, маслом и белком. Начинка должна получиться густая, нежная и хорошо держать форму.
Тесто раскатываем в прямоугольник и смазываем 50 г растопленного масла.
Выкладываем начинку, равномерно распределяем. Сворачиваем рулетом, швом вниз и оставляем на 30 мин подходить.
Рулет смазываем желтком с 1 ст.л молока. Выпекаем при 180°C 30-35 мин до золотистой корочки.
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