Найкращі виші Європи 2026: які українські ВНЗ потрапили у престижний рейтинг

Опубліковано свіжий рейтинг найкращих університетів Європи QS World University Rankings: Europe 2026. До престижного списку потрапили й українські виші, серед яких визначилася перша десятка лідерів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Top Universities.
Головне:
Лідером рейтингу став Оксфордський університет, який отримав максимальні бали за репутацію серед науковців та роботодавців. Загалом британські заклади домінують у списку - до топ-10 увійшли сім університетів Сполученого Королівства.
Найкращим за межами Британії визнано швейцарський ETH Zurich, який посів друге місце у загальноєвропейському заліку.
Українські заклади вищої освіти традиційно представлені в рейтингу, проте більшість із них опинилися поза межами першої трисотки. Беззаперечним лідером в Україні залишається КНУ імені Тараса Шевченка, який єдиний зміг закріпитися у третій сотні найкращих.
Топ-10 українських університетів у рейтингу QS 2026:
