Общество Образование Деньги Изменения

Лучшие вузы Европы 2026: какие украинские университеты попали в престижный рейтинг

08:00 07.03.2026 Сб
2 мин
aimg Василина Копытко
Самый высокий показатель среди наших вузов получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (фото: Getty Images)

Опубликован свежий рейтинг лучших университетов Европы QS World University Rankings: Europe 2026. В престижный список попали и украинские вузы, среди которых определилась первая десятка лидеров.

Главное:

  • Триумф Британии: Оксфордский университет признан лучшим в Европе по версии QS 2026. Всего 7 из 10 топовых позиций рейтинга занимают британские заведения.
  • Украинский лидер: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко стал единственным представителем Украины в третьей сотне (288 место).
  • Первая десятка: В топ-10 украинских вузов вошли ведущие заведения Киева, Харькова, Львова и Сум. Позиции колеблются от 288 до 570 места.
  • Критерии успеха: Оценка проводилась на основе академической репутации, востребованности выпускников среди работодателей и научных достижений.

Кто стал лучшим в Европе

Лидером рейтинга стал Оксфордский университет, который получил максимальные баллы за репутацию среди ученых и работодателей. В целом британские заведения доминируют в списке - в топ-10 вошли семь университетов Соединенного Королевства.

Лучшим за пределами Британии признан швейцарский ETH Zurich, который занял второе место в общеевропейском зачете.

Позиции украинских университетов

Украинские высшие учебные заведения традиционно представлены в рейтинге, однако большинство из них оказались за пределами первой трехсотки. Безоговорочным лидером в Украине остается КНУ имени Тараса Шевченко, который единственный смог закрепиться в третьей сотне лучших.

Топ-10 украинских университетов в рейтинге QS 2026:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 288 место
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 326 место
  • НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 342 место
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 428 место
  • Национальный университет "Львовская политехника" - 449 место
  • НТУ "Харьковский политехнический институт" - 461 место
  • Сумской государственный университет - 485 место
  • Межрегиональная академия управления персоналом - 493 место
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 511-520 позиция
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 561-570 позиция

