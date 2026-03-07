Лучшие вузы Европы 2026: какие украинские университеты попали в престижный рейтинг

Опубликован свежий рейтинг лучших университетов Европы QS World University Rankings: Europe 2026. В престижный список попали и украинские вузы, среди которых определилась первая десятка лидеров.
Главное:
Лидером рейтинга стал Оксфордский университет, который получил максимальные баллы за репутацию среди ученых и работодателей. В целом британские заведения доминируют в списке - в топ-10 вошли семь университетов Соединенного Королевства.
Лучшим за пределами Британии признан швейцарский ETH Zurich, который занял второе место в общеевропейском зачете.
Украинские высшие учебные заведения традиционно представлены в рейтинге, однако большинство из них оказались за пределами первой трехсотки. Безоговорочным лидером в Украине остается КНУ имени Тараса Шевченко, который единственный смог закрепиться в третьей сотне лучших.
Топ-10 украинских университетов в рейтинге QS 2026:
