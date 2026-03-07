Лучшие вузы Европы 2026: какие украинские университеты попали в престижный рейтинг
Опубликован свежий рейтинг лучших университетов Европы QS World University Rankings: Europe 2026. В престижный список попали и украинские вузы, среди которых определилась первая десятка лидеров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Top Universities.
Главное:
- Триумф Британии: Оксфордский университет признан лучшим в Европе по версии QS 2026. Всего 7 из 10 топовых позиций рейтинга занимают британские заведения.
- Украинский лидер: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко стал единственным представителем Украины в третьей сотне (288 место).
- Первая десятка: В топ-10 украинских вузов вошли ведущие заведения Киева, Харькова, Львова и Сум. Позиции колеблются от 288 до 570 места.
- Критерии успеха: Оценка проводилась на основе академической репутации, востребованности выпускников среди работодателей и научных достижений.
Кто стал лучшим в Европе
Лидером рейтинга стал Оксфордский университет, который получил максимальные баллы за репутацию среди ученых и работодателей. В целом британские заведения доминируют в списке - в топ-10 вошли семь университетов Соединенного Королевства.
Лучшим за пределами Британии признан швейцарский ETH Zurich, который занял второе место в общеевропейском зачете.
Позиции украинских университетов
Украинские высшие учебные заведения традиционно представлены в рейтинге, однако большинство из них оказались за пределами первой трехсотки. Безоговорочным лидером в Украине остается КНУ имени Тараса Шевченко, который единственный смог закрепиться в третьей сотне лучших.
Топ-10 украинских университетов в рейтинге QS 2026:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 288 место
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 326 место
- НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 342 место
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 428 место
- Национальный университет "Львовская политехника" - 449 место
- НТУ "Харьковский политехнический институт" - 461 место
- Сумской государственный университет - 485 место
- Межрегиональная академия управления персоналом - 493 место
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 511-520 позиция
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 561-570 позиция
