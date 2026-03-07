Лучшие вузы Европы 2026: какие украинские университеты попали в престижный рейтинг

Опубликован свежий рейтинг лучших университетов Европы QS World University Rankings: Europe 2026. В престижный список попали и украинские вузы, среди которых определилась первая десятка лидеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Top Universities .

Главное:

Триумф Британии: Оксфордский университет признан лучшим в Европе по версии QS 2026. Всего 7 из 10 топовых позиций рейтинга занимают британские заведения.

Оксфордский университет признан лучшим в Европе по версии QS 2026. Всего 7 из 10 топовых позиций рейтинга занимают британские заведения. Украинский лидер: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко стал единственным представителем Украины в третьей сотне (288 место).

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко стал единственным представителем Украины в третьей сотне (288 место). Первая десятка: В топ-10 украинских вузов вошли ведущие заведения Киева, Харькова, Львова и Сум. Позиции колеблются от 288 до 570 места.

В топ-10 украинских вузов вошли ведущие заведения Киева, Харькова, Львова и Сум. Позиции колеблются от 288 до 570 места. Критерии успеха: Оценка проводилась на основе академической репутации, востребованности выпускников среди работодателей и научных достижений.

Кто стал лучшим в Европе

Лидером рейтинга стал Оксфордский университет, который получил максимальные баллы за репутацию среди ученых и работодателей. В целом британские заведения доминируют в списке - в топ-10 вошли семь университетов Соединенного Королевства.

Лучшим за пределами Британии признан швейцарский ETH Zurich, который занял второе место в общеевропейском зачете.

Позиции украинских университетов

Украинские высшие учебные заведения традиционно представлены в рейтинге, однако большинство из них оказались за пределами первой трехсотки. Безоговорочным лидером в Украине остается КНУ имени Тараса Шевченко, который единственный смог закрепиться в третьей сотне лучших.

Топ-10 украинских университетов в рейтинге QS 2026: