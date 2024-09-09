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Найкраща інвестиція. МЗС закликало Захід купувати зброю ЗСУ в українських виробників

Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Сергій Пишкін

Найкращим способом наростити військову допомогу Силам оборони - купувати зброю для бійців в українських виробників. Для Заходу цей варіант буде найкращою інвестицією в безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибіги.

"Найкращий спосіб наростити військову допомогу Україні зараз - купувати зброю для наших воїнів в українських виробників. Наша оборонна промисловість розвивається швидким темпом і може виробляти значно більше за додаткових інвестицій. Це також швидше і дешевше для наших партнерів", - заявив Сибіга. 

За словами міністра, що кожен долар або ж валюта, яка була вкладена в нашу зброю, а також наших воїнів - є найкращою безпековою інвестицією в довгострокову євроатлантичну стабільність

Він додав, що деякі з партнерів вже почали закуповувати озброєння в наших виробників, у зв'язку з чим він закликає їх збільшити інвестиції, а інших - наслідувати приклад. 

Призначення Сибіги головою МЗС 

4 вересня колишній голова відомства Дмитро Кулеба подав до Ради заяву про свою відставку з посади. На наступний день, 5 вересня, його звільнила Рада 240 голосами "за". Водночас  парламент призначив Сибігу новим міністром закордонних справ

6 вересня голова МЗС провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, а також з чеським, румунським, польським, молдовським та турецьким колегами.

Також пізніше він закликав Захід зняти обмеження на удари по території Російської Федерації

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